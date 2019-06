Circolo Antico Tiro a Volo: rinnovate le cariche sociali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

In concomitanza con il 25° anniversario, che sarà celebrato il prossimo 2 luglio, l'Antico Tiro a Volo di piazzale delle Muse, rinomato oltre che per i successi sportivi anche per l'organizzazione di eventi culturali e che in questi giorni ha ospitato il XI Torneo Internazionale di Tennis Femminile Itf, ha proceduto al rinnovo delle cariche sociali.

Alla carica di presidente è stato eletto Giorgio Averni, commercialista; alla carica di consigliere sono stati eletti Stefano Cuzzilla, presidente di Federmanager, Massimo Giuliano, avvocato, Ernesto Greco, professore universitario in cardiochirurgia, Massimo Martelli, professore universitario in chirurgia toracica, Francesco Napolitano, professore universitario in costruzioni idrauliche, Federica Varrone, avvocato dello Stato.

Alla carica di revisori dei conti sono stati eletti i commercialisti Emilio Capodagli e Marco Mencagli, e l'avvocato Alberto Mammola.