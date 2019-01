Da 'un capitano' a 'più capitani': 5 giocatori con la fascia al braccio in questa stagione

Da laroma24.it - Volendo è anche questo un effetto collaterale del lungo stop di Daniele De Rossi, che dopo aver alzato bandiera bianca con il Napoli è alle prese con un infortunio al ginocchio che lo tiene ancora out. C'è la speranza di recuperarlo per la prossima gara con l'Atalanta, ma intanto i giallorossi hanno dovuto fare a meno per settimane del loro capitano. Ma mai come in questa stagione la fascia ha avuto più proprietari.

ROMA DEI CAPITANI - Una parola che se associata alla Roma rimanda immediatamente a Francesco Totti. Un Capitano con la 'C' maiuscola, che si fa ancora fatica a definire 'ex'. Il testimone è stato raccolto da tempo sul campo da Daniele De Rossi, che come detto è out dallo scorso ottobre. In sua assenza la fascia è andata sul braccio di Florenzi, che tra l'altro l'ha sorpassato nel match con la Juve (13 le presenze complessive da capitano tra campionato e coppe, contro le 10 di De Rossi). Gli altri che si sono succeduti in questa stagione sono stati Fazio, Manolas e per ultimo Dzeko, ieri capitano per la prima volta da quando veste la maglia giallorossa.

