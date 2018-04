Smarrito il cane di Diego Perotti, l'appello sui social: "Prevista ricompensa"

Pasqua amara per Diego Perotti che ha smarrito Juanita, il suo bulldog francese. Il centrocampista della Roma, residente all'Axa. insieme alla moglie e al loro bimbo di due anni ha perso il loro cane. "Si è persa in zona Palocco, se qualcuno l'ha vista o sa qualcosa per favore fatemi sapere. Non inviate messaggi inservibili, grazie" l'appello lanciato dallo stesso calciatore attraverso i profili social Instagram e Facebook.

In suo aiuto sono accorsi Florenzi, Pellegrini, Nainggolan e Strootman che hanno postato l'appello sui propri profili social. L'argentino ha pubblicato una foto e una ricompensa: a chi gliela riporterà, donerà una propria maglia autografata e una ricompensa economica.