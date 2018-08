Campionato italiano moto d’acqua 2018: ad Anzio la quinta ed ultima tappa del campionato giovanile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Al via la quinta ed ultima Tappa del Campionato Italiano Moto d’acqua, dopo l’incredibile successo di stampa e di pubblico della prime quattro tappe (5/6 maggio Bacoli Na, 19/20 maggio Caorle Ve e il 30/06/ Brindisi, 21- 22 luglio Milano ) il Campionato Italiano Moto d’Acqua 2018, organizzato dalla Federazione Italiana Motonautica, unico riconosciuto dal CONI, si concluderà l’8/9 settembre dalle ore 11,00 nello specchio d’acqua antistante la Riviera Zanardelli ad Anzio (Roma).

La grande novità di questa tappa sarà il: CAMPIONATO GIOVANILE in TAPPA UNICA che si disputerà per la prima volta, sempre ad Anzio e che coinvolgerà giovani rider tra i 14 ed i 18 anni. La moto che verrà utilizzata è una Sea Doo, Spark 60 cavalli, elemento fondamentale è che le moto avranno tutte le stesse caratteristiche, saranno rigorosamente di serie, quindi le capacità tecniche ed atletiche di questi giovani rider, faranno la differenza in gara. I piloti gareggeranno con 10 moto che sono state acquistate dalla FIM e poi girate alle società a favore di altrettanti giovani, dette società si impegneranno a formare ed a far crescere nuovi atleti nell’ambito delle moto d’acqua. Un segnale importante che la FIM ha voluto dare, dando la possibilità a tanti giovani di avvicinarsi a questa disciplina, riservando loro l’ultima tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2018, per fargli respirare l’aria del grande palcoscenico.

Per quanto riguarda la V ed ultima TAPPA del CAMPIONATO ITALIANO MOTO D’ACQUA 2018: Rider pluricampioni italiani, mondiali ed europei si sfideranno nelle varie discipline, dando vita ad avvincenti gare, che terranno il pubblico con il fiato sospeso. I piloti, di ognuna delle 8 categorie diverse che esistono in questa disciplina (SKI F1-F2- F3 , RUNABOUT FI-F2- F4, ENDURANCE e FREE STYLE) saranno chiamati a misurarsi nelle due manches previste, la prima al sabato e la seconda alla domenica. Dopo la tappa all’Idroscalo di Milano, che ha riscosso un enorme successo, è stata seguita da migliaia di persone, nonostante l’inclemenza del tempo, nel primo giorno di gare, confermando il raggiungimento di uno degli obiettivi della FIM: dare una sempre maggiore importanza alla qualità, realizzando ogni tappa come un evento, una attenzione per i piloti in gara e per gli appassionati di queste discipline.

Questo risultato ha messo in luce la realizzazione anche di un altro obiettivo della Commissione Moto d’Acqua, avvicinare il pubblico a questo mondo incredibilmente affascinante. A Milano, i rider hanno dimostrato tutti una grande capacità tecnica, degna di piloti di caratura internazionale, nonostante la pioggia incessante del primo giorno e il campo gara particolarmente impegnativo, data l’acqua piatta con l’onda di ritorno della sponda, che ha creato grandi difficoltà , perché era imprevedibile.

Ad Anzio si torna a correre in mare aperto. Nella classifica provvisoria 2018, il podio nella categoria Ski f1 , è rimasto invariato: al primo posto si è confermato Alberto Monti pilota Jet Ski f1 Ravennate, 26 volte campione italiano, 6 volte campione europeo e 3 volte campione del mondo, vincitore anche del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2017 per la categoria Ski f1, nonché l’atleta più longevo che abbiamo, con i suoi 50 anni compiuti, ancora è il pilota da battere e ricopre sempre le prime posizioni anche al mondiale. Al secondo posto Andrea Guidi, pilota ventenne fortissimo, figlio d'arte di Ugo Guidi, seguito da Daniele Piscaglia (terzo posto) anche lui figlio d’arte, il padre Franco Piscaglia pilota di esperienza pluri-ventennale nella categoria Ski. Anche i primi tre posti per la categoria Ski f2 sono rimasti invariati dopo l’ultima tappa di Milano: in testa il giovane Andrea Guidi, seguito da Daniele Piscaglia e poi da Ugo Guidi (padre di Andrea). Nella Ski f 3, dopo l’ultima tappa, la classifica provvisoria ha subito delle modifiche : Andrea Bergamo dal secondo posto è passato sul podio e Stefano Antonelli dal primo è passato al secondo posto, al terzo è rimasto il giovanissimo Matteo Benini (pilota quattordicenne) che si sta facendo strada.

Per la categoria Endurance Antonio Tadiello è in cima alla classifica provvisoria seguito da Michele Cadei. Tra i piloti in gara, anche quest’anno, fra i campioni italiani, europei e mondiali c’è anche Lorenzo Benaglia pluricampione italiano categoria Runabout F1 anche per il 2017 , rimasto in cima alla classifica provvisoria 2018 per questa categoria, anche se le sue condizioni fisiche, nell’ultima tappa di Milano, non gli hanno permesso di rendere al meglio, seguito al secondo posto, sempre Manuel Reggiani e al terzo da Pierpaolo Terreo.

Anche nella categoria Runabout F 2, la classifica ha subito delle modifiche: Stefano Castronovo è rimasto al primo posto, Fabrizio Pepe invece dal terzo posto è passato al secondo e Gaetano Costagliola che invece era al secondo adesso è al terzo posto. Per la Runabout F 4 sul podio c’è Paolo Paesani, seguito da Juri Tiozzo, il terzo posto è di Paolo Noris. Per concludere per la categoria Free Style c’è Roberto Mariani, attualmente in cima alla classifica provvisoria 2018 per la sua categoria, anche lui pluricampione italiano, vincitore anche dell’ultimo Campionato italiano per la sua categoria, campione europeo, campione del mondo Ranking. Indiscusso dominatore del settore, personaggio pubblico che con le sue acrobazie continua a strabiliare le platee di ogni luogo. Al secondo posto Davide Mariani ed a seguire Pier Francesco Ruiu.

Tutte le gare sono sempre visibili in diretta sulla pagina ufficiale Facebook, della Federazione Italiana Motonautica (facebook.com/fimmotonautica/) ed a disposizione di tutti gli spettatori che volessero seguirle. Le moto d'acqua grazie alla FIM godono di una vasta copertura, da quest'anno l'investimento è stato questa produzione televisiva con una tecnologia di altissimo livello, alla stregua della Motogp, con droni in diretta, camere onboard in diretta e collegamenti radio tra piloti e team durante la gara. Un primato mondiale in ambito motonautico che rende enorme prestigio alla Fim, al Coni ed al nostro paese.

Gallery