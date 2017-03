Ostia, nel weekend i Campionati Assoluti di Lotta: presenti 3 olimpionici

Fine settimana all’insegna del grande agonismo al PalaPellicone di Ostia dove nel weekend (4 e 5 marzo 2017) sono in programma i Campionati Assoluti di Lotta con gli atleti impegnati nelle specialità della Lotta greco romana e dello stile libero.

Tre Olimpionici saranno protagonisti sulla materassina del Centro Olimpico: Andrea Minguzzi (oro nella greco romana a Pechino 2008), Frank Chamizo (bronzo nello stile libero a Rio 2016 e Campione del Mondo in carica) e Daigoro Timoncini, veterano della greco romana che ha partecipato a tre diverse edizioni dei Giochi (Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016).

Andrea Minguzzi torna sulla materassina a tre anni di distanza dall’ultimo Assoluto, per il trentacinquenne di Faenza sarà questa l’ultima gara agonistica per raggiunti limiti d’età. "Voglio concludere la mia carriera di atleta nel modo che amo, ovvero con una gara - sottolinea l'oro olimpico di Pechino - ho deciso di partecipare agli Assoluti dopo una pausa agonistica presa per ultimare il mio corso di studi in Scienze Motorie. Sarà un onore disputare la mia ultima gara con colori della mia Società sportiva, le Fiamme Oro, che mi ha accompagnato e sostenuto durante tutto il mio percorso agonistico".

Frank Chamizo è sinonimo di emozioni forti: negli ultimi anni l’atleta di origini cubane è passato dalla corona di Campione d’Europa conquistata nel 2015 e 2016, al titolo di Campione del mondo fino al sofferto bronzo ottenuto alle ultime Olimpiadi di Rio de Janeiro. Nel suo palmares manca il titolo di Campione d'Italia: "Provo una certa emozione - sottolinea il lottatore azzurro - finora non sono mai salito sul tappeto in una gara nazionale, gareggiare di fronte al pubblico del Paese che mi ha accolto e adottato - e che amo - è una grande cosa. Vorrei aggiungere il mio scudetto a quelli degli altri atleti dell’Esercito. I miei avversari saranno i miei compagni di allenamento in nazionale, ci divertiremo a lottare per il titolo".

Nella gara femminile tra le favorite c’è Dalma Caneva (Campionessa iridata e continentale juniores) in lizza per il suo settimo titolo tricolore assoluto.

Programma di gara:

sabato 4 marzo - gara greco romana

inizio ore 9.30 eliminatorie e ripescaggi

ore 16.00 finali

domenica 5 marzo - gara stile libero e femminile

inizio ore 9.30 eliminatorie e ripescaggi

ore 16.00 finali