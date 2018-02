Lazio Scherma: Camilla Schina Bronzo ad Assisi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Bella prova per Camilla Schina, la veterana del gruppo sciabola, ad Assisi… conquista infatti una medaglia di bronzo importante… fermata in semifinale dall’Olimpionica Paola Pliego (CSRoma). Camilla è stata l’unica atleta in gara capace di piazzare 8 stoccate alla fortissima messicana, che precedentemente aveva eliminato una dopo l’altra tutte le ragazze della Società ariccina. Obiettivo della gara, centrare la qualificazione alla 2^ prova nazionale di sciabola! risultato quasi perfetto, si qualificano infatti 4 atlete su 5: Flavia Bonanni, Martina Cotoloni, e Giada Navarra. Nella gara maschile qualificati Andrea Marini (eliminato per una sola sfortunata stoccata), Lorenzo Sellati e Giosuè Testa. Ora bisogna attendere la prova nazionale per avere i primi qualificati alla gara più importante della stagione: il Campionato Italiano Assoluto.

FOTO le ragazze della sciabola di Ariccia con Valentina Vezzali