Lazio Scherma Ariccia: Camilla Schina medaglia di Bronzo a Vienna

Bronzo importante per Camilla Schina lo scorso finesettimana a Vienna, vinto con tutto il talento e il grande cuore che la contraddistinguono! Una conferma del lavoro eccellente della scuola di scherma Emmanuele F.M. Emmanuele e dell’importanza di lavorare in pedana, impegnandosi sempre al 100%! L’esempio di Camilla è infatti fondamentale per le ragazze e i ragazzi che stanno crescendo nella Società biancoceleste di Ariccia: massimo ascolto del Maestro Giovanni Castrucci, nessuna distrazione, preparazione atletica seria e ben impostata dal Prof. Alessio Passerini e tanto, tanto sudore e fatica, senza mollare mai e sempre con il sorriso sulle labbra! I risultati arrivano costanti a livello nazionale ed internazionale: a Vienna si è misurata con le migliori Under 23 d’Europa, conquistando un fantastico bronzo, unica italiana a medaglia, con ben tre russe a podio. Nella stessa competizione maschile, il giovanissimo Giosuè Testa si è fatto valere con i più grandi, perdendo l’incontro per i primi 8 con Mark Stepanov, poi 3° classificato. Ci aspettiamo grandi cose anche da questo ragazzo! ... Il bello deve ancora arrivare! didascalia foto: 24/02/2019 Vienna Circuito Europeo Under 23 BAZHENOVA Anastasia RUS, KOCHETOVA Anastasiya RUS, MOSEYKO Alina RUS, SCHINA Camilla (photocredit@rtesta) Gina Trombetta www.sslazioscherma.com