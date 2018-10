Calciopoli belga: nello scandalo anche il procuratore di Milinkovic, indagini sul suo trasferimento

Non c'è pace per Sergej Milinkovic Savic. Dopo i problemi di condizione, il serbo ora deve fare i contri anche con la calciopoli in Belgio. Secondo il quotidiano serbo Kukir, tra le figure coinvolte ci sarebbe anche l'ex calciatore Mateja Kezman, oggi noto agente proprio del Sergente della Lazio, l'accusa sarebbe di riciclaggio di circa 30 milioni di euro.



Proprio il suo trasferimento dal Vojvodina al Racing Genk nell'estate del 2014, è finito sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti. Secondo la stampa serba, Kezman avrebbe riciclato denaro e l'arresto nelle scorse un suo noto collaboratore comproverebbero il suo coinvolgimento.

Nel 2014 lasciò il Vojvodina per 1.5 milioni di euro, ma a bilancio il trasferimento è segnato per 700mila euro, mentre degli altri 800mila euro non c'è traccia. Per Kezman non è stato emesso nessun mandato d'arresto, ma da giorni non risulta reperibile. La Lazio fa sapere di non entrarci nulla e non è coinvolta in questa storia.

Così come Milinkovic-Savic che, però, potrebbe essere ascoltato in merito. La procura ha messo nel mirino anche i trasferimenti di Vanja Milinkovic, fratello di Sergej, e quello all'Ostende di Adam Marusic. In Belgio, sono finite in manette già 29 persone tra allenatori, procuratori, allenatori, arbitri e giornalisti.