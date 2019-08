Calciomercato Roma, per Zappacosta è fatta. Santon verso Maiorca

Davide Zappacosta sarà il nuovo terzino destro della Roma. E' praticamente chiusa la trattativa che porterà l'ex Torino, attualmente al Chelsea, a vestirsi di giallorosso. Zappacosta arriverà a Trigoria in prestito secco, senza obbligo di riscatto. Già domani potrebbe svolgere le visite mediche prima di diventare ufficialmente un giocatore giallorosso. Santon, invece, si trasferirà in prestito con diritto di riscatto al club spagnolo del Maiorca.

L'arrivo di Zappacosta, oltre a offrire a Fonseca un titolare in più sulla corsia di destra, consente di liberare Alessandro Florenzi dal ruolo di difensore e di spostarlo nella linea dei trequartisti. In particolare il neo capitano giallorosso potrebbe rappresentare un vero e proprio jolly per Fonseca, schierabile sia a destra che a sinistra dell'attacco, al posto di Under o Perotti e in supporto Dzeko.