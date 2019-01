Calciomercato Lazio: missione inglese, Tare stringe per Zappacosta

E' Davide Zappacosta l'obiettivo numero uno della Lazio. Il ds Igli Tare ci sta lavorando da tempo ma prima deve vendere due, o comunque almeno uno, tra Dusan Basta, Martin Caceres e Patric. I biancocelesti sono in costante contatto con l'agente ex Torino. Lo corteggiano ma per arrivare a dama serve parlare con il Chelsea.

Zappacosta a Londra gioca poco, vorrebbe tornare in Italia per riconquistarsi la Nazionale, ma Maurizio Sarri prima di lasciarlo partire vorrebbe un sostituto. Poi ci sarebbe, ancora, da studiare l'esatta modalità del trasferimento. La prima ipotesi era stata prestito con diritto di riscatto ma il Blues, che valutano il giocatore intorno ai 15 milioni di euro, sono freddi.

Zappacosta, se dovesse lasciare il Chelsea, ha in mente solo la Lazio. A Roma troverebbe la strada spianata, avrebbe la possibilità di giocare visto che Adam Marusic non è sinonimo di garanzia. La sensazione è che l'affare, entro la fine di gennaio, possa concludersi positivamente.