Zaniolo bello di mamma, Francesca Costa: "Rimarrà alla Roma finché la società lo vorrà"

"Attorno a mio figlio commenti troppo esagerati. Rimarrà alla Roma finché la società lo vorrà. Con De Rossi rapporto splendido, ma il suo addio non influirà sulle scelte di Nicolò. E diciamo grazie a Di Francesco". Sono le parole di Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo, a ReteSport, sul momento complicato venutosi a creare attorno al giovane giallorosso.

"Su Nicolò si è sempre fatto un caso a prescindere. E' un ragazzo molto tranquillo che ha avuto un successo improvviso e non è stato facile gestirlo psicologicamente. Ma non c'entra il contratto. Ha bisogno anche di un allenatore psicologo, e Di Francesco lo è stato. Con il nuovo allenatore tutto questo è venuto un po' meno, ad esempio ha cambiato ruolo, giocando in posizioni non proprio ideali per lui. Fa male leggere certe cose, adesso come in passato. Mi riferisco alle presunte richieste di adeguamenti contrattuali, alle richieste di soldi. Tutto questo non è vero, lui non pensa a questo ma solo a fare il suo lavoro", ha aggiunto la mamma del trequartista giallorosso.

"Nicolò era molto legato a De Rossi perché era un punto di riferimento nello spogliatoio. Daniele gli è stato vicino anche quel giorno che mi rapinarono a Roma. Ma Nicolò rimarrà in giallorosso finché la società lo vorrà. Mi hanno attribuito la colpa di mettermi in mostra a discapito della tranquillità di mio figlio, non è assolutamente mia intenzione e non mi faccio influenzare da certi commenti", ha aggiunto Francesca Costa.