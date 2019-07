Calciomercato, Veretout è della Roma: visite mediche a Villa Stuart

Jordan Marcel Gilbert Veretout è della Roma. Il centrocampista, dopo due anni di militanza con la Fiorentina, è sbarcato nella Capitale per le rituali visite mediche a Villa Stuart. La società di Trigoria ha intanto ufficializzato la notizia.

"L’A.S. Roma S.p.A. rende noto di aver acquistato a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jordan Marcel Gilbert Veretout, dalla ACF Fiorentina S.p.A.. L’accordo prevede un corrispettivo fisso di 1 milione di euro per il prestito, l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 16 milioni di euro, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, nonché il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 2 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte di A.S. Roma e del Calciatore di determinati obiettivi sportivi. Con il Calciatore è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024".

Veretout, è il quinto acquisto che il D.S. Gianluca Petrachi porta alla corte del neo allenatore Fonseca. Prima di lui, nella Capitale, erano arrivati Spinazzola, Diawara, Pau Lopez, Mancini. Il centrocampista francese, cresciuto nelle giovanili del Nantes ha collezionato 44 presenze con la nazionale giovanile e 75 con la Fiorentina, con cui ha siglato anche 15 reti.

