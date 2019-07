Calciomercato Lazio, un gigante per la difesa: ufficiale l'arrivo di Vavro

Secondo acquisto per la Lazio in questa sessione di calciomercato. Dopo l'arrivo di Manuel Lazzari, si veste di biancoceleste lo slovacco Denis Vavro. Ieri l'ufficialità sul sito biancoceleste: "La Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore slovacco Denis Vavro. L'atleta ha sottoscritto un contratto quinquennale".

Proveniente dal Copenaghen, Vavro è costato 12 milioni di euro e guadagnerà poco più di un milione e duecentomila euro all'anno. Ricoprirà il ruolo di centrale. Alto 1.93, Vavro viene comunque descritto come un difensore rapido e dai piedi educati. Non mancano nel suo tabellino anche i gol, segnati sia nella sua esperienza in patria sia in quella in Danimarca.