Calciomercato Roma: Perotti in partenza, Valencia e Villarreal parlano con Monchi

Il calciomercato spagnolo chiuderà il 31 agosto e diverse squadre stanno ancora cercando di puntellare la rosa con qualche innesto. Valencia e Villarreal hanno cercato il giallorosso Perotti, ma la Roma sembra aver gentilmente declinato ogni tentativo. Almeno per il momento.

Vero che il numero "8" era sulla lista delle possibili cessioni, ma solo in caso di un nuovo arrivo lì davanti, che invece non si è concretizzato. Per questo la società preferirebbe trattenere il giocatore almeno fino a gennaio.

Intanto Perotti continua ad allenarsi a parte per l'infortunio alla caviglia e molto probabilmente sarà out anche per la seconda giornata di Serie A.

La gerarchia degli esterni

All'inizio del campionato è difficile se non impossibile stabilire delle gerarchie per gli esterni della Roma. Prima uno schema avrebbe potuto prevedere il "verde" ballottaggio Ünder-Kluivert sulla destra e l'esperta alternanza di El Shaarawy e Perotti sulla sinistra. Con Schick in veste di jolly quando non impegnato come vice-Dzeko.

Poi Kluivert ha iniziato a far vedere buone cose anche giocando a sinistra, sparigliando le carte. E dal 70' di Torino-Roma, cioè da quando è entrato in campo al posto di Ünder , sulla destra, ha dato una bella prova di carattere, tecnica e velocità, come a dire: "Destra o sinistra? Neanche riesci a muovere la testa in tempo mentre sfreccio da una parte all'altra...". Insomma è presto, naturalmente, ma un'ipotetica gerarchia immaginiamo già chi possa scalarla velocemente.