Calciomercato Roma: Monchi cede ancora, Vainqueur va in Turchia

William Vainqueur è un ex calciatore della Roma. Il centrocampista francese voluto da Rudi Garcia e comprato da Walter Sabatini è, infatti, sbarcato in Turchia e oggi firmerà il contratto che lo legherà all'Antalyaspor per i prossimi tre anni. La Roma, come riferisce il portale Fanatik, riceverà circa 500mila euro.

Una operazione orchestrata dal ds Monchi appena il calciomercato in Italia era finito. Vainquer, paradossalmente scartato dal Marsiglia proprio allenato da Garcia dove ha giocato lo scorso anno in prestito, saluta così definitivamente la Roma. A centrocampo, quindi, resteranno De Rossi, Nainggolan, Strootman, Gonalons, Pellegrini e Gerson, oltre al jolly Florenzi.