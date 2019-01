Calciomercato Roma, le ultime notizie: si stringe per Vida. Skrtel l'alternativa

Tutto su Vida. Ultime ore di mercato in casa Roma e Monchi sta concentrando i propri sforzi per portare a Roma il centrale croato. La formula sarebbe decisa: prestito da 3 milioni con riscatto in base alle presenze. Senol Güneş , allenatore del Besiktas , ha però smentito in conferenza stampa le voci di un possibile addio del difensore: "Ieri era tutto fatto per il suo addio, oggi sembra invece che resterà...".

Si lavora, con un'alternativa sul taccuino. Si tratta di Skrtel, capitano della Slovacchia, ex Liverpool ed ora in forza al Fenerbahce. Naufragata invece la trattativa per Lucas Barrios, ormai accasatosi allo Zenit.

In uscita Luca Pellegrini. Nel pomeriggio incontro tra il Cagliari e gli agenti dell'esterno. I sardi hanno già trovato un accordo con i giallorossi, manca quello con il giocatore.