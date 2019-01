Calciomercato Roma, giovani e di talento: Monchi a caccia di centrocampisti e difensori per Di Francesco

Uno, forse due, centrocampisti e due difensori. La Roma è annunciata tra le più attive sul mercato di gennaio e Monchi punta a regalare a Di Francesco le pedine necessarie per puntellare la rosa. Giocatori fatti e pronti per far fare il salto di qualità? Stante ai nomi che girano sembrerebbe di no.

Dopo un autunno passato a sognare il messicano Herrera, solido puntello della mediana del Porto, a mercato avviato si fanno i nomi del maliano Samassekou del Salisburgo, del belga Dendoncker dell'Anderlecht e di Julian Weigl del Borussia Dortmund. Età? Tutti tra 23 e i 24 anni. Caratteristiche? Tutti mediani fisici, robusti, capaci di dare copertura al centrocampo che sembra destinato a girare sui talenti di Pellegrini e Zaniolo.

In difesa i nomi sono altrettanto giovani. In Brasile si punta Iago Maidana, colonna della difesa dell'Atletico Mineiro, ma di proprietà del San Paolo. C'è poi il giovanissimo Kabak, classe 2000: dalla Turchia dicono la Roma sia pronta a pagare la clausola.

In uscita, per motivi diversi, Karsdorp e Bianda. Il terzino olandese, talento frenato dagli infortuni, potrebbe tornare in Olanda per un prestito finalizzato a fargli ritrovare la gamba. Per il difensore francese, bocciato anche in primavera, si parla di un prestito in Francia.