Calciomercato, Szczesny gela la Roma: "L'Arsenal è casa mia"

Wojciech Szczesny è sempre più lontano dalla Roma. Il polacco spera in un ritorno all'Arsenal e al portale polacco przegladsportowy.pl annuncia: "Londra è casa mia. Non so dove giocherò l'anno prossimo, sceglierò il club in cui sarò titolare". Ad ogni modo i pali giallorossi sono al sicuro: "Alisson e Skorupski sono il futuro della squadra".

Il portiere della Roma è in prestito dall'Arsenal e proprio la soluzione Gunners sembra la più probabile: "Sono un loro tifoso, guardo sempre le loro partite, ma non so quale sarà il mio futuro".



Un esperienza, quella italiana, che l'estremo difensore considera comunque positiva: "Mancano altri 4 mesi, penso a giocare bene. Sono venuto alla Roma, perchè sapevo che avrei giocato, ora sono concentrato per fare il meglio". Il polacco chiude parlando degli obiettivi del club capitolino: "Lottiamo su tre fronti: abbiamo la possibilità di vincere la Coppa Italia e l'Europa League. Scudetto? Ci credo".