Calciomercato Roma, è Suso il prescelto: il Milan valuta l'offerta

La Roma ha scelto il proprio esterno: è il milanista Suso l'ala destra capace di rientrare sul sinistro per andare al tiro o innescare Dzeko. Il profilo, gradito a Di Francesco, ha spinto Monchi ad accelerare i tempi, complice anche l'alta valutazione del giamaicano Leon Bailey.

Oggi è stata formulata l'offerta: 18 milioni di euro più il cartellino di Perotti. E' l'argentino il sacrificato della batteria di attaccanti esterni giallorossi. Suso andrebbe ad alternarsi sulla fascia destra con Under, con Florenzi possibile jolly in quel ruolo.

Il Milan, alle prese con la trattativa Higuain-Caldara-Bonucci, sta valutando l'offerta. Tra i dirigenti giallorossi prevale l'ottimismo. In stand-by la trattativa per N'Zonzi per la quale non si registrano novità di sorta.