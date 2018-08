Calciomercato: Suso faccia a faccia con il Milan, la Roma insiste

La Roma vuole Suso. Ormai è evidente. Oggi a Casa Milan lo spagnolo ed il suo agente, Alessandro Lucci. Due lo opzioni: o la permanenza al Milan (con rinnovo), oppure c'è la Roma. Sono ore calde con il club di Trigoria che potrebbe mettere sul piatto della bilancia anche Diego Perotti.

Il "Diavolo" sta tentando di piazzare altri colpi in uscita, ma il numero "8" resta il gioiello con più mercato, quello che Di Francesco incastonerebbe bene nel suo tridente. Il Milan, però, sotto i 40 milioni non tratta. Preferisce il cash alle contropartite tecniche. Ora si aspetta Monchi: dovrà formulare un'offerta che non si può rifiutare.