Calciomercato Roma: la Juve insiste e vuole Strootman, Cuadrado nella trattativa

La Juventus proverà fino all'ultimo a convincere la Roma per Kevin Strootman. Il club bianconero ha chiesto informazioni la scorsa settimana e ha contattato l'entourage del calciatore olandese trovando disponibilità al trasferimento fino a raggiungere una base d'accordo sull'eventuale contratto da firmare. Almeno questo è quanto lascia trapelare Calciomercato.com.

Il ds Monchi già in passato ha detto che Strootman non lascerà Trigoria ma fino al 31 agosto tutto è possibile. La Roma valuta l'olandese almeno 40 milioni e finora la Juventus non si è spinta oltre i 30 milioni di euro, con i giallorossi interessati sempre a Cuadrado. Sarebbe un affare che stravolgerebbe il calciomercato.