Calciomercato Roma, lo Sporting "costretto" a riscattare Doumbia: sborserà 4 milioni

Seydou Doumbia ha fatto il suo esordio con la maglia dello Sporting Lisbona e con il suo ingresso in campo l'ivoriano ha detto definitivamente addio alla Roma. Come riferisce il sito web del quotidiano portoghese 'A Bola', nell'accordo tra il club giallorosso e lo Sporting per il prestito dell'attaccante è presente una clausola che fa scattare l'obbligo di riscatto dopo una sola presenza in una gara ufficiale. Il club biancoverde verserà 4 milioni di euro nelle casse della Roma.