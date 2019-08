Calciomercato, tra Simeone e Petagna: Lazio a caccia di una punta

La Lazio è pronta a tornare sul mercato dopo il ko in amichevole ieri di Caicedo. I biancocelesti starebbero pensando ad Andrea Petagna che potrebbe essere in uscita dalla Spal. L'affare è complicato e la squadra di Ferrara chiede almeno 15 milioni di euro. L'alternativa potrebbe essere il Cholito Simeone sempre più un pesce fuor d'acqua nel progetto della Fiorentina.

Nel frattempo la Lazio è convinta che ormai Sergej Milinkovic Savic sposerà il progetto biancoceleste per almeno un'altra stagione ed è pronta a respingere eventuali offerte. Ma nel calcio mai dire mai: rimangono aperti alcuni scenari.

Il mercato in Francia e in Spagna chiuderà i battenti il 2 settembre, ma a Parigi c'è da sbrigare prima la grana relativa a Neymar e il Real Madrid quest'anno non ha mai bussato alla porta della Lazio.