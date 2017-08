Calciomercato, Sabatini manda Schick alla Roma: costerà più di Batistuta

La Roma è sempre più vicina a Patrik Schick. Le parole di Walter Sabatini, infatti, suonano come una resa dell'Inter. La Roma ha superato l'offerta nerazzurra. "Al 99 per cento vestirà giallorosso, non partecipo ad aste", ha rivelato infatti il direttore tecnico di Suning Sports al 'Messaggero'.

La Roma ha messo sul piatto 6 milioni subito, mentre gli altri 33 milioni vuole pagarli in 5 anni, mentre l'Inter, versando 5 milioni più 30, salderebbe in 3 anni. Il club di Trigoria, quindi, potrebbe arrivare a 39 milioni. Il giocatore, già corteggiato dalla Juventus, costerà più di Batistuta, acquistato nell'estata del 2000 per circa 70 miliardi di lire. Schick, però, ancora non ha deciso.