Calciomercato: pazzo scambio Higuain-Manolas, Juve e Roma al lavoro

Qualcosa bolle in pentola. Roma e Juventus stanno studiando lo scambio tra Kostas Manolas e Gonzalo Higuain. Entrambi, il greco per la clausola e l'argentino per il valore, hanno un prezzo di 36 milioni di euro. L'idea c’è, i contatti pure e il grande scambio tra i due club può decollare zome riporta anche la Gazzetta dello Sport.

"I giallorossi devono arrivare a circa 45 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno e potrebbero sostituire Dzeko in uscita con un attaccante di spessore. I bianconeri, oltre a trovare finalmente una sistemazione al centravanti in esubero, non farebbero minusvalenze e guadagnerebbero un difensore esperto per completare il reparto arretrato, orfano di Barzagli e Caceres", spiega la Rosea. L'affare non è una fantasia estiva.