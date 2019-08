Calciomercato, Rugani alla Roma: ore decisive per chiudere l'affare con la Juve

Ci siamo: la Roma sta per chiudere la trattativa con la Juventus per Daniele Rugani. Oggi ci sarà un incontro nella Capitale tra i due club. Si lavora su un prestito a 5 milioni, con riscatto obbligatorio a 25, le parti cercano gli accordi definitivi.

L'ex difensore dell'Empoli, giorni fa vicino all'Arsenal, ha una bozza di intesa sull'ingaggio per circa 3 milioni a stagione e non vorrebbe lasciare la Vecchia Signora in prestito secco. Il difensore voluto da Paulo Fonseca è più vicino. Al ds Gianluca Petrachi la palla.