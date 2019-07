Calciomercato, Roma scatenata: dopo Mancini ecco Veretout. Piace Hysaj

La Roma è scatenata. Dopo Pau Lopez e Gianluca Mancini, infatti, il ds Gianluca Petrachi ha praticamente chiuso per Jordan Veretout.

Sono bastate tre ore di trattativa per mettere d'accordo il club giallorosso, il centrocampista classe '93 e l'agente Mario Giuffredi. Alla Fiorentina andranno 17 milioni più 2 di bonus mentre per Veretout è pronto un contratto di cinque anni a 2,5 milioni più bonus.

La Roma ieri aveva chiuso anche per Gianluca Mancini, individuato da tempo come sostituto ideale di Kostas Manolas. Operazione in dirittura d'arrivo sulla base di un prestito a 2 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 19 milioni più ulteriori 5 milioni di bonus.

Presto è previsto lo scambio di documenti. E non finisce qui. Si continua a lavorare anche per Alderweireld e nelle ultime ore è spuntata anche la candidatura di Hysaj del Napoli come terzino destro. Al momento non c’è ancora una trattativa, anche se un contatto tra Roma e Napoli è avvenuto nei giorni scorsi. Petrachi è caldo.