Calciomercato: la Roma accelera per Veretout, asta con Milan e Napoli

La Roma accelera e punta dritta a Jordan Veretout, centrocampista eclettico della Fiorentina. Ventisei anni, il francese è approdato alla Viola due stagioni fa mettendosi in luce per capacità realizzativa ed un ottimo bagaglio tecnico. Esterno di sinistra di centrocampo può ricoprire tutti i ruoli della mediana.

Uno dei pezzi pregiati della Fiorentina del neo presidente Comisso, al centro di un'asta tra Napoli, Milan e Roma, che sembra aver accelerato per concludere la trattativa. Arrivato a Firenza dall'Aston Villa nel 2017 (per 7 milioni di euro) in due stagioni in seria A ha collezionato 15 gol ed è abilissimo sui calci piazzati. Il regista dei Viola ha una valutazione fra i 25 ed i 30 milioni di euro.

Sul fronte cessioni l'As Roma ha invece comunicato di aver ceduto a titolo definitivo Ezequiel Ponce. L'attaccante argentino, era arrivato alla Roma nel 2015-16, conquistando uno Scudetto Primavera con il Club. Successivamente ha militato in Spagna con il Granada, in Francia con il Lille e in Grecia con l’AEK Atene. "Il Club augura al calciatore le migliori fortune".