Calciomercato Roma 2018-2019: trattative, acquisti, cessioni

La Roma di Eusebio Di Francesco ha voglia di vincere e divertire. I giallorossi cercano di migliorarsi e mettono la Juventus nel mirino. Il direttore sportivo Monchi è all'opera e il calciomercato 2017-2018 sta regalando diversi spunti. Trattative più o meno complicate, acquisti e cessioni. Ecco qui tutto quello che c'è da sapere:

Acquisti -

Cessioni -

Possibili Acquisti - Talisca (a, Benfica), Jean Michel Seri (c, Nizza), Bryan Cristante (c, Atalanta), Ivan Marcano (d, Porto), Ante Coric (c, Dinamo Zagabria)

Possibili Cessioni - Kostas Manolas (d), Kevin Strootman (c), Stephan El Shaarawy (a), Diego Perotti (a), Bruno Peres (d), Alisson (p)

Allenatore - Eusebio Di Francesco (confermato)