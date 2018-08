Calciomercato Roma: Pellegrini per Suso, il Milan spinge per lo scambio

Il Milan avrebbe sondato il terreno con la Roma per Lorenzo Pellegrini. Il gioiello di casa giallorossa e della Nazionale italiana sarebbe stato sondato dal club rossonero: no di Monchi che non vuole perderlo e per questo lo blinda nella Capitale. Il Diavolo, però, non molla e rilancia.

Ecco così che sarebbe pronto uno scambio con Suso. Nonostante le ultime dichiarazioni di Leonardo, infatti, la Roma resta vigile sullo spagnolo. A dimostrazione del fatto, c'è anche lo scherzo sul possibile trasferimento dell'esterno del Milan nella capitale è stato anche un giocatore giallorosso, Diego Perotti. "Vuoi venire a giocare con me nella Roma, no?", la battuta dell'argentino al milanista su Instagram.

Insomma l'idea dello scambio non è una soluzione remota. Nel frattempo Monchi continua a seguire con interesse l'esterno brasiliano David Neres, il più simile per caratteristiche a Malcom, sfumato a causa del Barcellona. L'Ajax chiede non meno di 50 milioni di euro, una cifra molto alta. Troppo.