Calciomercato Roma: Suso, Leao, Deulofeu o Ben Yedder. Petrachi sfoglia la margherita

La Roma vuole un attaccante esterno che possa colmare il vuoto di gol e assist lasciato da Stephan El Shaarawy. Nelle prossime ore il club di Trigoria e il Milan torneranno a parlarsi per Suso che è in cima alla lista del ds Gianluca Petrachi. I rossoneri hanno rifiutato le contropartite tecniche e vogliono 40 milioni. Decisamente troppi per i giallorossi.

La distanza c'è e così si cercano alternative come Gerard Deulofeu che nell'ultimo anno al Watford ha realizzato 10 gol. L'esterno ex Barcellona può giocare sia a destra che a sinistra ed ha le caratteristiche ideali per giocare nel 4-2-3-1 di Fonseca.

Attenzione, però, perché piacciono anche attaccanti più d'area di rigore come Rafael Leao. Il portoghese è uno dei pallini di Fonseca, ma il Lille lo valuta 40 milioni. "​Abbiamo delle offerte importanti, dobbiamo valutare con il giocatore. Se parliamo di ingaggio, visto che stanno arrivando squadre importanti, non possiamo competere con loro", ha detto il presidente dei francesi.

Sul taccuino di Petrachi c'è anche Ben Yedder del Siviglia. Ad agosto compirà 29 anni e trattare con gli andalusi non è semplice, visti i rapporti tra la Roma e Monchi. Il francese però, grazie alla clausola di stabilità, può liberarsi dai due anni di contratto ancora in essere, visto che nei tre anni precedenti non gli è stato rinnovato il contratto.

Alla Roma è stato offerto anche Mariano Diaz, che il Real Madrid ha messo sul mercato dopo l'acquisto di Jovic e considerata la conferma di Benzema. Il profilo però non convince.