Calciomercato Roma, Badelj o Torreira: è corsa a due per il centrocampo

Milan Badelj e Lucas Torreira sono nel mirino della Roma. La situazione del croato della Fiorentina è molto chiara: il contratto con la Viola scade nel gugno 2018 e non c'è alcuna intenzione di rinnovare. I Della Valle vogliono almeno 12 milioni di euro e potrebbero cederlo anche a gennaio.



Costa più o meno la stessa cifra, ma è più un acquisto in prospettiva per via dei soli 20 anni, invece, Torreira. Sul giocatore c'è anche il Siviglia. L'uruguayano ha chiesto alla Sampdoria un adeguamento visto quanto di buono fatto in prestito a Pescara in Serie B e in questi primi mesi in Serie A, altrimenti sarà addio: "Penso di meritare attenzione. Non voglio passare da cattivo, ma ho cinque fratelli che voglio aiutare in tutto e per tutto" il suo sfogo.