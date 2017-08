Calciomercato Roma: Schick sempre più vicino, affare da 39 milioni

Patrik Schick è sempre più vicino alla Roma. Aumenta quindi la fiducia dei giallorossi di essere più vicini all'obiettivo, grazie anche alla mancata convocazione di Marco Giampaolo per Fiorentina-Sampdoria. Come in ogni mercato fino al momento dello scambio di carte e firme non c'è certezza, ma l'accordo ormai chiuso con la Sampdoria e questo nuovo convincimento del giocatore, fanno aumentare la fiducia a Trigoria.

Confermate le cifre dell'affare: al club blucerchiato andranno circa 39 milioni di euro nelle casse dei blucerchiati, mentre il giocatore firmerebbe un contratto di 5 anni da 2 milioni a stagione. Sarà l'acquisto più costoso della Roma, superando Gabriel Omar Batistuta. Per ora le sensazioni che arrivano dall'entourage dell'attaccante sono positive. Fino allo scambio dei documenti, però, vietato dare la trattativa per fatta.