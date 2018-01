Calciomercato Roma: Monchi al lavoro, Sansone e Vidal al posto di Emerson e Dzeko

Mentre Eden Dzeko e Emerson Palmieri sono sempre più vicini al Chelsea, la Roma cerca i sostituiti. Monchi sta lavorando per strappare al Barcellona Aleix Vidal, giocatore che può ricoprire più ruoli sulla fascia soprattutto a destra e che lo stesso ds spagnolo aveva avuto a Siviglia.

Si tratta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto intorno ai 10-11 milioni. Ma non finisce qui. La Roma pensa anche a Nicola Sansone, ex Sassuolo e Parma, che potrebbe così lasciare il Villareal. Sarabbe un rinforzo importante per Eusebio Di Francesco che già lo ha allenato.