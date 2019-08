Calciomercato Roma, salta il passaggio di Olsen al Montpellier: scelto Rulli

Sembrava tutto fatto per il passaggio al Montpellier di Robin Olsen. Il club giallorosso aveva trovato l'intesa con il club francese ma la trattativa è saltata. Come comunicato sul proprio sito ufficiale dalla Real Sociedad Geronimo Rulli è stato autorizzato a volare a Montpellier per sostenere le visite mediche con quello che sarà il suo prossimo club.

Il portiere argentino classe 1992 si trasferirà in Ligue 1 con la formula del prestito oneroso (1 milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro, come riferisce Sky Sport. Il ds della Roma Petrachi, quindi, dovrà trovare una nuova soluzione per Olsen che al momento resta alla Roma.