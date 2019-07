Calciomercato Roma: Rugani, Alderweireld e l'ultima idea Jemerson. Caccia al vice Manolas

La Roma cerca un nuovo difensore dopo l'addio di Kostas Manolas. Toby Alderweireld, nazionale belga di proprietà del Tottenham, è il nome forte. Piace, è in partenza da Londra ma costa molto. I giallorossi hanno offerto un contratto da 4 anni a 3 milioni di euro netti a stagione, e all'operazione starebbe lavorando Franco Baldini, ma gli Spurs difficilmente faranno sconti.

Altra pista seguita è quella che porterebbe a Daniele Rugani. Dopo cinque anni in bianconero, l'ex Empoli sembrerebbe destinato a fare le valigie e la Roma vorrebbe approfittarne. La richiesta della Vecchia Signora è di circa 30/40 milioni di euro, la cifra incassata dopo la cessione del greco, troppo? Per la Roma forse sì.

Ecco allora che Gianluca Petrachi sta sondando il terreno con il Monaco per Jemeson. Classe 92, il centrale brasiliano ha un contratto in scadenza nel 2020 e costa intorno ai 13/15 milioni di euro. Senso della posizione, capacità di essere leader, bravo nell’anticipo e veloce nei recuperi, è sicuramente un'idea low cost da analizzare per la Roma.