Calciomercato Roma, cose turche: preso Mert Cetin. Nzonzi al Galatasaray

La Roma rinforza la difesa e pesca in Turchia. Mert Cetin, del Gençlerbirliği, sarà giallorosso. Nella giornata di ieri è arrivata su una cifra pari a 3,5 milioni di euro. Nella scorsa stagione, 25 presenze (22 da titolare e per 90' in campo) e un gol in 1.Lig (La Serie B turca) dove ha ottenuto il primo posto e la conseguente promozione in Super Lig.

Il suo arrivo chiaramente non esclude Lovren o altri profili simili, assicura Sky Sport. Nel frattempo Steven Nzonzi saluta la Roma. Il centrocampista francese è atterrato a Istanbul dove svolgerà le visite mediche prima della firma con il Galatasaray.