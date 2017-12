Calciomercato: Under pronto a lasciare la Roma, Di Francesco vuole Politano o Berardi

La Roma pensa a come rinforzarsi in vista del prossimo mercato di gennaio. Matteo Politano del Sassuolo piace a mister Eusebio Di Francesco che, dopo l'esperienza in Emilia, lo vorrebbe portare nella Capitale dove l'esterno mosse i primi passi.

L'alternativa potrebbe essere Domenico Berardi che, proprio al Sassuolo, quest'anno sta faticando ad esprimersi. I giallorossi infatti sono alla ricerca di un esterno offensivo di ruolo per rinforzare la rosa. La chiave per l'affare sarebbe quel Cengiz Under che ha convinto poco e necessita di minuti per accelerare il percorso d'ambientamento in Italia. Monchi lavora allo scambio.