Calciomercato Roma, Petagna non chiude le porte: "Dipende da tante cose"

La Roma corteggia Andrea Petagna. All'Olimpico l'attaccante della Spal ha segnato su rigore dopo aver sbagliato gli ultimi due. Personalità non passata inosservata a Dzeko, che gli ha fatto i complimenti: "Io come suo vice alla Roma? E' uno dei miei attaccanti preferiti, senza dubbio fra i più forti in Italia. Allenarsi insieme ad un campione del genere per me sarebbe un sogno. C'è solo da imprare, ma adesso devo dare tutto pe la Spal che mi ha preso in un momento difficile. Sto bene qua, poi quello che accadrà non lo so e dipende da tante cose", ha detto a Sky Sport.

Qualche squadra gli ha messo gli occhi addosso e lui sogna una big: "So di aver fatto 22 gol in un anno e mezzo. Io sono qui per lottare, poi è chiaro che se domani arrivasse un'offerta da una grande squadra ne parlermmo. Per ora non so niente a riguardo". Insomma, l'apertura c'è e come. La Roma ci prova.