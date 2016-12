Calciomercato Roma, Spalletti vuole un centrocampista: 5 nomi giusti

1 / 6

La Roma cerca un centrocampista. E' questa la priorità del club giallorosso in questa finestra di mercato, forse anche di più rispetto alla necessità di coprire il vuoto lasciato da Mohamed Salah. Una richiesta esplicita fatta dall'allenatore Luciano Spalletti che vuole rinforzare la linea mediana (qui il video).

A centrocampo la Roma ora può contare sui titolari Daniele De Rossi, Radja Nainggolan e Kevin Strootman, sul giovani Leandro Paredes e sul brasiliano Gerson che non ha convinto e potrebbe lasciare a gennaio Trigoria, per andare a giocare in prestito in questa squadra che potrebbe garantirgli minuti.

ECCO I NOMI DEI CENTROCAMPISTI CERCATI DALLA ROMA