Calciomercato Roma, Pellegrini e Defrel: pronto il doppio colpo

Lorenzo Pellegrini e Gregoire Defrel sono nel mirino della As Roma. I giallorossi, infatti, vogliono dare lo stappo decisivo per riportare a Trigoria il giovane centrocampista.

L'accordo per la recompra esiste e vale 10 milioni di euro, ma per luglio: troppo tardi per i capitolini, che vorrebbero riportarlo a Roma già a gennaio. Pellegrini non potrebbe essere schierato in Europa League, competizione che ha già giocato in questa annata con la maglia neroverde, ma piace molto a Spalletti che l'ha richiestro espressamente.

Questioni su cui Roma e Sassuolo dovranno ragionare. Sul piatto anche Defrel, attaccante francese classe 1991, che piace per la sua duttilità. Secondo lo staff dei giallorossi sarebbe il profilo ideale per sostituire Salah e dare anche un'alternativa di gioco, magari anche al posto di Dzeko.