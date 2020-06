Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Pedro sarà giallorosso

La Roma, anche questa estate, porterà avanti una rivoluzione. Tra i nuovi arrivi potrebbe esserci lo spagnolo Pedro, in scadenza di contratto col Chelsea. La società segue il giocatore da diverso tempo.

L'ex Barça, secondo il Daily Mail, avrebbe rotto gli indugi. Nelle prossime settimane l'attaccante, 33 anni il prossimo luglio, potrebbe firmare un contratto triennale con il club capitolino.

Una delle priorità della Roma, però, sarà la riduzione del monte ingaggi, in attesa di capire se il gruppo Friedkin tornerà a trattare l'acquisto della società oppure se Pallotta troverà altri potenziali soci disposti ad entrare in società.

La priorità, comunque, sarà vendere. In questa lista ci sono giocatori come Juan Jesus, Fazio, Pastore e altri che sono in prestito come Olsen, Florenzi, Karsdorp, Gonalons, Defrel, Coric. Un'altra operazione in uscita per la Roma sarà quella che riguarda Schick, per il quale il Lipsia ha un diritto di riscatto a 28 milioni di euro.