Calciomercato Roma, doppio colpo in uscita: Olsen al Cagliari e Defrel al Sassuolo

Doppio colpo in uscita per la Roma. Il Cagliari ha chiuso per Robin Olsen. E' fatta dunque per il trasferimento del portiere al club rossoblù con la formula del prestito secco. Domani lo svedese sarà in Sardegna per le firme.

A fare i bagagli anche Gregoire Defrel che ha scelto invece il Sassuolo. Tutto fatto. Il giocatore sarà a Milano per sostenere le visite mediche e siglare il contratto, prima di trasferirsi in Emilia da De Zerbi.