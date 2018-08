Roma: chiuso il mercato inglese, la strada per N'Zonzi è libera. Monchi va a Siviglia

Monchi va in vacanza a Siviglia. Certo è la "sua" città, ma è anche quella dell'obiettivo numero uno della Roma: N'Zonzi. Con la chiusura del calciomercato inglese le temibili pretendenti, proprio com'era nei piani e nelle speranze del ds giallorosso, sono automaticamente passate in "fuorigioco".

Anche per questo il (lieto?) fine settimana di riposo in Spagna potrebbe in realtà celare il tentativo d'affondo decisivo per portare nella capitale italiana il campione del mondo francese. Per il 29enne sarebbe pronto un quadriennale da circa 3,5 milioni a stagione, mentre la clausola rescissoria con il Siviglia è di 35 milioni. La speranza è di poter chiudere addirittura a 25-30.

Intanto l'allenatore di N'Zonzi, Machin, commentando la forma fisica di quest'ultimo e parlando in generale delle cessioni, ha dichiarato: "Da qui nessuno se ne va se non vuole. Chi parte sceglie di andar via. N'Zonzi? Non giocherà la supercoppa contro il Barcellona, ancora non è al meglio. Avrà tempo per giocare in futuro". Questione di scelte, insomma. Chissà quale sarà quella dell'obiettivo giallorosso.