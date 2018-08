Calciomercato Roma: Monchi tra N'Zonzi e Samassékou, ore calde

Il cerchio del centrocampo giallorosso si stringe e dentro sembra esserci rimasto ormai spazio solo per due: N'Zonzi e Samassékou. Mentre si cerca di arrivare al primo, si intensifica anche la trattativa con il secondo, che comunque piace e soddisfa i parametri ricercati da Monchi. Certo non è campione del mondo, almeno per ora.

Sull'argomento Mondiale è tornato anche l'attuale allenatore di N'Zonzi al Siviglia, Pablo Machin, alquanto turbato dalle continue voci di mercato: "Ha un contratto con noi e un buon club dove poter crescere. Chiunque voglia andare via dovrà portare i soldi della clausola o un'offerta ritenuta soddisfacente dal club. N'Zonzi non è campione del mondo per caso, è un punto fermo del Siviglia e oggi pomeriggio parlerò con lui".

L'incontro pomeridiano sarà quello decisivo per il futuro del 29enne francese? Lo scopriremo, anche perché la Roma non è la sola squadra sulle sue tracce.Ci sarebbero almeno due o tre club inglesi (Arsenal, Everton e Manchester City), che però tra poco vedranno chiudersi la loro finestra di mercato, esattamente domani, giovedì 9 agosto, alle ore 18 (in Italia). Forse è proprio questo che sta aspettando Monchi, che intanto si cautela: Samassékou resta un buon profilo, ha 7 anni in meno del francese e costa anche molto meno: circa 18 milioni contro 40.