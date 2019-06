Roma, che fine ha fatto Nzonzi? Il francese non si è presentato alle visite mediche

Steven Nzonzi è scomparso. Il francese ieri era atteso per le visite mediche, come tutti i compagni di squadra che non avevano impegni con le Nazionali, ma non si è presentato. Una scelta non presa in accordo con la Roma, che prepara una multa per il ritardo.

Nzonzi, arrivato nell'agosto del 2018 per 29,4 milioni, vuole essere ceduto. Il Lione lo vuole. Il nuovo direttore sportivo Gianluca Petrachi, al momento, non ha mai ricevuto proposte concrete. In un momento delicato dal punto di vista finanziario, la Roma non può permettersi di svalutarlo. Un'altra grana per la Roma che ha annullato il ritiro estivo in programma a Pinzolo.