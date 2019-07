Calciomercato Roma, frenata per Mancini: Petrachi vuole Nkoulou

Frenata nella trattativa per portare Gianluca Mancini alla Roma. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha deciso di non affondare il colpo per il centrale dell'Atalanta, preferendo mettere in stand-by l'affare.

I nomi caldi che il neo direttore sportivo ha in mente, convinto di poter portare a termine, sono Nicolas Nkoulou del Torino e soprattutto Toby Alderweireld del Tottenham, per il quale Franco Baldini avrà nelle prossime ore un incontro con il club londinese nella speranza di portarlo a Trigoria.

Nkoulou è un vecchio pallino di Petrachi che potrebbe così fare affari con il "suo" vecchio cuore granata. Al Torino la Roma potrebbe offrire Diego Perotti. Si tratta.