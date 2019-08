Calciomercato Roma, rivoluzione in attacco: due cessioni per arrivare a Kalinic

La Roma è pronta a rivoluzionare l'attacco, ma prima deve vendere. Il direttore sportivo giallorosso ha messo nel mirino Nikola Kalinic, che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.

Paulo Fonseca ha già dato il suo ok, per le qualità tecniche del giocatore con il croato che può giocare come vice Edin Dzeko in giallorosso.

Prima di comprare, però bisogna cedere. Patrik Schick, piace sempre in Bundesliga, ed il Lipsia è in vantaggio sullo Schalke. In uscita anche Gregoire Defrel, per cui invece è in pole la Sampdoria sul Sassuolo. La Roma è pronta al due per uno.