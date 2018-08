Calciomercato: Monchi sfoglia la margherita, la Roma prepara gli ultimi colpi

Mancano due tasselli per completare il mosaico di Monchi: un esterno offensivo ed un centrocampista centrale. I nomi come sempre non mancano, ma per stessa ammissione del ds si concluderanno altre trattative in caso di occasioni imperdibili o cessioni.

E se le prime potrebbero latitare, qualcosa potrebbe muoversi a breve in uscita. Un filo giallorosso collega ad esempio Roma e Torino, con i granata che avrebbero puntato ormai da tempo Juan Jesus e Gonalons. In tal caso ci sarebbe spazio alla voce "ingaggi" per piazzare una o due ciliegine sulla torta di Di Francesco.

Quanti petali hanno le margherite di Monchi

Le margherite di Monchi hanno tanti petali: dagli obiettivi N'Zonzi (Siviglia) o Herrera (Porto) alla più recente idea Kovacic (Real Madrid), dalle lontane suggestioni Xhaka (Arsenal) a Wanyama (Tottenham), fino alle più percorribili piste Samassekou (Salisburgo) e Ndombele (Lione). Queste le opzioni per la linea mediana.

Per quanto riguarda l'esterno d'attacco ci sono invece: Bailey (Bayer Leverkusen), Marlos (Shakhtar), Neres (Ajax), Musonda (Chelsea), Pépé (Lille). Oltre agli "intramontabili" Suso (Milan, "chiamato" tramite social anche da Perotti), Ziyech (Ajax) e Berardi (Sassuolo).