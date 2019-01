Calciomercato Roma: Psg su Pellegrini, contatti col Genk per Malinovskyi

Il Paris Saint-Germain si sta facendo avanti con la Roma per Lorenzo Pellegrini. Potrebbe esserci però poco margine per una possibile trattativa a gennaio, dal momento che il giocatore da contratto ha una clausola rescissoria tra i 28 e i 30 milioni di euro variabile in base al piazzamento della squadra di Eusebio Di Francesco in campionato.

Ad ogni modo, in entrata, Monchi sta sondando diversi profili per il centrocampo. Dopo Bennacer dell'Empoli e Thiago Mendes del Lille, i giallorossi stanno valutando Ruslan Malinovskyi, classe 1993 di nazionalità ucraina e di proprietà del Genk. I contatti con la società sono stati già avviati, ma non è un'operazione semplice. Il prezzo del suo cartellino è di circa 12 milioni di euro.